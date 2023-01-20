Арест Кайрата Кудайбергена продлили на два месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 марта 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 20 января постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении К. сроком на 2 месяца, то есть до 21 марта 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля 2022 года.

В прокуратуре Алматы сообщили, что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

В июле Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.





Фото из открытых источников