Арест и лишение прав на 7 лет: пьяных мотоциклистов наказали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за два дня зафиксировали более 140 нарушений, которые допустили водители мотоциклов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, количество мотоциклов в регионе увеличивается. Однако водительская дисциплина их владельцев оставляет делать лучшего. С наступлением лета мотоциклов на дороге становится ожидаемо больше. Полицейские вынуждены проводить с ними отдельную профилактическую работу и рейды.
Последний рейд по загородным трассам и в населенных пунктах показал, что большинство нарушений связано с отсутствием водительских прав и несоблюдением требований по перевозке пассажиров, пользованию мотошлемом. 38 североказахстанцев управляли мототранспортом, не имея прав. Двух водителей мотоцикла полицейские задержали в нетрезвом виде. В результате наказание - 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет.
«Как свидетельствуют факты прошлых лет, тяжелые последствия дорожно-транспортных происшествий чаще связаны с несоблюдением правил безопасности со стороны самих водителей мотоциклов и их пассажиров. Усилена разъяснительная работа по безопасному вождению и соблюдению требований ПДД со стороны водителей этой категории транспорта. Наша задача – призвать мотоциклистов к строгой дисциплине на дорогах», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.
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