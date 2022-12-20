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Арест грозит за оскорбление патрульных жителю СКО

20 Декабря 2022, 16:37
Арест грозит за оскорбление патрульных жителю СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 30 фактов оскорбления представителей власти. Практически все нарушители были в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в 14 случаях нетрезвые североказахстанцы в споре с сотрудниками полиции пытались пустить в ход кулаки.

Последний случай зарегистрировали в Петропавловске. 46-летний мужчина переходил улицу в неположенном месте. Его остановили патрульные. Их законные действия горожанин оспаривал с употреблением оскорбительных слов. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения. Теперь ему предстоит понести уголовное наказание по статье «Оскорбление представителя власти». Санкция ее подразумевает наказание в виде штрафа до 80 МРП, что составляет 245 тысяч тенге , или общественных работ на срок до 80 часов или 20 суток ареста.

Гораздо более строгое наказание по уголовной статье «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Размер штрафа в этом случае может достигать 2000 МРП, лишение свободы - до 2 лет.


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