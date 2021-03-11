Арендованные в столице автомобили угонял житель Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента, подозреваемый в мошенничестве с арендованными автомашинами, задержан столичными полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

С заявлением в полицию обратился житель столицы, который просил принять меры в отношении малознакомого мужчины, который обманул его и похитил автомобиль марки «Chevrolet Cobalt». Мужчина сообщил, что в 2020 году приобрел машину с автосалона и занимался частным извозом из столицы в город Шымкент.

В одну из поездок он познакомился с 33-летним пассажиром, который в ходе беседы попросил машину в аренду. В ходе переговоров мужчина пообещал ежедневную оплату за прокат в сумме 8 тысяч тенге, в качестве залога предложил владельцу автомашины 40 тысяч тенге, который согласился с его предложением.

Непродолжительное время арендатор исправно производил оплату, но через некоторое время просто исчез, отключив «GPS» навигатор и сотовый телефон. Разыскивая злоумышленника, обманутый владелец автомашины разместил его данные в общем чате таксистов в WhatsApp. Один из участников чата узнал мошенника, которому в это время также собирался сдать в аренду свой автомобиль. Мужчина позвонил на 102 и сообщил о своих подозрениях полицейским. В ходе оперативных мероприятий мошенника задержали стражи порядка.

При расследовании полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения отследили пути передвижения угнанной автомашины. Установлено, что подозреваемый ночью выехал на данной автомашине из столицы в направлении города Караганды. В дальнейшем машина проехала терминал, расположенный перед городом Темиртау. В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного автомобиля.

Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Проводится расследование по части 3 статьи «Мошенничество» УК РК. При проверке полицейскими установлена его причастность к двум аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан, что санкция статьи Уголовного кодекса за данное преступление предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.