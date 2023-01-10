Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Арендованные машины продавал мошенник жителям Тараза

10 Января 2023, 06:34
Арендованные машины продавал мошенник жителям Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Житель Алматинской области взял машины в аренду сроком на два месяца и решил их продать в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В управление полиции Тараза с заявлением о мошенничестве обратился 26-летний житель города. Мужчина сообщил, что его знакомый под предлогом аукционной продажи автомашин марок «Hyundai Accent» и «Volkswagen Polo» завладел его деньгами в размере 2,5 млн тенге. Начато досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Полицейские задержали 31-летнего жителя Алматинской области.

«Подозреваемый взял машины в аренду сроком на два месяца через автопрокат и решил таким способом подзаработать денег», - уточнили в ведомстве.

В областном департаменте полиции напомнили гражданам о том, что не следует доверять малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги за вознаграждение, и передавать неизвестным лицам деньги и имущество.

Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

Новости по теме
Килограмм синтетических наркотиков изъяли у граждан Кыргызстана в Атырау
На сумму свыше 14 млн тенге обманули мошенники жителей Костанайской области
Подозреваемых в 11 квартирных кражах задержали туркестанские полицейские
Теги:
Читайте также
Килограмм синтетических наркотиков изъяли у граждан Кыргызстана в Атырау
Акмолинские полицейские расследуют смерть подростка в учебно-оздоровительном центре
Названы десять городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха
Алматинца наказали по нескольким статьям за езду по встречной полосе
Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
На сумму свыше 14 млн тенге обманули мошенники жителей Костанайской области
Планы по строительству ТЭЦ в городах озвучил Алихан Смаилов
Подозреваемых в 11 квартирных кражах задержали туркестанские полицейские
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей