Арендованные машины продавал мошенник жителям Тараза

10 Января 2023, 06:34

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Житель Алматинской области взял машины в аренду сроком на два месяца и решил их продать в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В управление полиции Тараза с заявлением о мошенничестве обратился 26-летний житель города. Мужчина сообщил, что его знакомый под предлогом аукционной продажи автомашин марок «Hyundai Accent» и «Volkswagen Polo» завладел его деньгами в размере 2,5 млн тенге. Начато досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Полицейские задержали 31-летнего жителя Алматинской области.

«Подозреваемый взял машины в аренду сроком на два месяца через автопрокат и решил таким способом подзаработать денег», - уточнили в ведомстве.

В областном департаменте полиции напомнили гражданам о том, что не следует доверять малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги за вознаграждение, и передавать неизвестным лицам деньги и имущество.

Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области