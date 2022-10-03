Арендодатели привыкли работать в «серой» зоне – глава «Отбасы банка»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова прокомментировала возможность пересмотра тарифов в рамках программы субсидирования арендных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тарифы утверждаются приказом министра индустрии. Они разные по регионам. Там специальная таблица. Я думаю, то явление, которое мы переживаем - всплеск арендных ставок на рынке, наверно, нужно за ним хотя бы месяц-полтора понаблюдать. Это временное явление, и потом все вернется на тот же уровень, который был до этого», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

По ее словам, есть другие проблемы в программе субсидирования арендных платежей.

«Прежде всего, это отказ арендодателей заключать полноценный официальный договор аренды. Мы разработали на своей платформе полностью электронную подачу заявки, то есть тот, кто хочет арендовать, их четыре категории: инвалиды первой-второй группы, дети-сироты, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов», - перечислила спикер.

Она подчеркнула, что их достаточно большое количество в очереди.

«61 тысяча детей-сирот, 21,4 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов, 51 тысяча взрослых-инвалидов, 91 тысяча многодетных. Это пул, которые могут подать заявки, но заявки подали только около 25 тысяч заявителей, из них мы одобрили около 8 тысяч. Иногда человек снимает заявку, хочет другой регион, бывает неправильно заполнено, но самая большая проблема это когда человеку уже одобрили сумму, допустим, трехкомнатную 80 квадратов или 40 квадратов в зависимости от количества (людей в семье заявителя - прим. ред) и арендодатели, у нас разработан инструмент блокчейн, должны подписать договор аренды электронной цифровой подписью», - сказала Л. Ибрагимова.

«Чаще всего мы наблюдаем, что арендодатели привыкли работать в «серой» зоне и не хотят заключать договоры аренды, зная, что при регистрации этого договора с помощью блокчейна во всех государственных базах данных будет видно, что эта квартира сдана в аренду. У нас очень много жалоб от этих четырех категорий. Они говорят: мы договариваемся, нам говорят «хорошо», «хорошо, что государство будет платить за вас 50%», но в тот момент, когда нужно подписать уже договор аренды, люди начинают отказываться. Я думаю, это тоже показатель развития нашего рынка», - добавила глава «Отбасы банка».

Фото:ortcom.kz