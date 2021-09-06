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    11:57, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Арендные квартиры, рынки и места скопления молодежи проверят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане началось оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время по всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», направленное на максимальный охват населения административного участка для изучения проблемных вопросов, предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках. Операция будет проводиться до 1 декабря», - сказал Нурдильда Ораз.

    Представитель МВД пояснил, что за время операции участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения и проверки граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел.

    Также проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности, а также владельцы гражданского оружия и иностранцы.

    Параллельно полицией проводятся проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения.

    «В сельской местности основные усилия направлены на проверки зимовок и выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения незарегистрированного оружия и других запрещенных предметов. Наряду с этим, участковыми инспекторами полиции с представителями местных исполнительных органов и общественности будут проводиться встречи с населением для изучения и разрешения имеющихся проблемных вопросов», - добавил Нурдильда Ораз.

    Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3012 преступлений, 2040 из них раскрыто в течение суток.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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