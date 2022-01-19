Арендные квартиры проверят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Алматы полиция проверит съёмные квартиры, хостелы, рынки, дачные массивы и другие объекты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции города уточнили, как гражданам вести себя в случае визита сотрудников правоохранительных органов.
«Если домой пришли полицейские, то это связано с настоящей обстановкой и принимаемыми мерами в рамках продолжающихся антитеррористических мероприятий. Гражданин вправе удостовериться, что к нему пришли именно сотрудники полиции или военнослужащие. Он может попросить предъявить служебное удостоверение, выписать данные и позвонить в дежурную часть для подтверждения, работает ли такой сотрудник»,- прокомментировала официальный представитель ДП города, подполковник Салтанат Азирбек.
По сообщению МВД РК, проверки начались с 15 января в регионах, где закончился режим ЧП. С 19 января - в Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.
Полицейские будут проверять:
Съёмные квартиры, брошенные дома, хостелы, дачные массивы, рынки, СТО, крестьянские и фермерские хозяйства, отгонные участки, зимовки и другие отдалённые места;
Правоустанавливающие документы и досматривать транспортные средства;
Проверять документы, удостоверяющие личность граждан;
Проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей;
Изымать огнестрельное, травматическое и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые предметы и т. п.;
Выявлять лиц без определённого места жительства, нелегальных мигрантов;
проверять ранее судимых и иных лиц, состоящих на учёте в органах внутренних дел.
Напомним, 19 января в 00:00 часов в городе завершились режим ЧП и комендантский час. Но сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.
При критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.
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