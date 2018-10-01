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Арендное жилье в Казахстане с начала года подорожало на 4,7%

8 Октября 2018 18:21 106
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Арендное жилье в Казахстане с начала года подорожало на 4,7%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане средняя стоимость 1 квадратного метра нового жилья в сентябре 2018 года составила 264 тыс 788 тенге и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,2%, декабрем 2017 года - на 1,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Средняя стоимость перепродажи 1 квадратного метра благоустроенного жилья в сентябре составила 184 тыс 430 тенге (и увеличилась на 0,2% по сравнению с августом и на 1% - с декабря прошлого года), неблагоустроенного жилья - 114 тыс 206 тенге (+0,1% и +2,1% соответственно).

Средняя стоимость аренды 1 квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила 1 тыс 367 тенге (+2% и +4,7%).

 

 

 

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Ключевые слова: Статистика, Цены и тарифы, Другие государственные органы, Жилье,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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