Арендное жилье в Казахстане с начала года подорожало на 4,7%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане средняя стоимость 1 квадратного метра нового жилья в сентябре 2018 года составила 264 тыс 788 тенге и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,2%, декабрем 2017 года - на 1,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Средняя стоимость перепродажи 1 квадратного метра благоустроенного жилья в сентябре составила 184 тыс 430 тенге (и увеличилась на 0,2% по сравнению с августом и на 1% - с декабря прошлого года), неблагоустроенного жилья - 114 тыс 206 тенге (+0,1% и +2,1% соответственно).

Средняя стоимость аренды 1 квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила 1 тыс 367 тенге (+2% и +4,7%).