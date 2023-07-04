Арендное жилье с правом выкупа распределили по линии КЖК в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликованы результаты программы «Арендное жилье с правом выкупа» по линии АО «Казахстанская жилищная компания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КГУ «Жилищный фонд» акимата г.Астаны.

Подача документов по программе осуществлялась с 22.05.2023 по 29.05.2023 года.

Данные списки отмечены следующим образом:

1) «Прошедшие» — прошедшие заявители по программе;

2) «Не прошедшие» — кому отказано по каким-либо причинам в участии (наличие имущества, не приложили справку с места работы или не соответствуют по месту работы и т.д.) или кто не прошел по дате постановки;

3) «Резерв» — те, кого возможно пригласит АО «КЖК», в случае, если среди основных прошедших будут те, кто не сможет подтвердить платежеспособность.

Как отметили в КГУ «Жилищный фонд» акимата г.Астаны, отбор по данной программе проводился по каждой сфере деятельности отдельно, то есть отбор согласно дате постановки на очередь по работникам сферы образования, здравоохранения и т.д.

Прошедшие участники программы будут приглашены в Казахстанскую жилищную компанию для подтверждения платежеспособности.