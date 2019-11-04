Арендное жилье для работающей молодежи: требования по окладу могут снизить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Куралай Каракен задалась вопросом, не нужно ли снизить пороговый уровень оклада молодежи для получения арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спрос на арендные квартиры очень высок. В соответствии с правилами предоставления арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи требуется подтверждение ежемесячного дохода в размере не менее 40 МРП. Это значит, что молодые люди с окладом менее 101 тысячи тенге в месяц не имеют доступа к такой квартире. Рассматривается ли вопрос возможности снижения требуемого ежемесячного дохода в целях увеличения претендентов из числа молодежи на арендное жилье?», - с таким вопросом Куралай Каракен обратилась на Правительственном часе в Мажилисе к министру информации и общественного развития Даурену Абаеву.

В свою очередь, министр не исключил возможности снижения требований по окладу молодежи.

«Это только начало проекта, поэтому мы исходили из определенных расчетов, которые показали, что если человек будет выплачивать 15 тысяч за аренду (сейчас он больше выплачивает), учитывая проживание семьи, с учетом этого было принято такое решение. Мы готовы понизить сумму, которая необходима. Вопрос, я думаю? обсуждаемый, и никаких проблем нет. Анализы будут показаны, мы естественно будем это делать», - ответил Д. Абаев.

К. Каракен также спросила о сроках выдачи арендного жилья для молодежи.

«До конца этого года уже первые претенденты будут получать арендное жилье, поэтому мы и внесли изменение, которое позволило акиматам выкупить на вторичном рынке жилье, потому что построить бы мы не успели. В этом году часть (квартир, прим. ред) будет уже вручена, это, в принципе, работа акиматов трех городов. Заявки уже начали поступать, в Алматы поступило уже 200 заявок. Думаю, что в следующем году будут хорошие, прекрасные результаты», - подчеркнул глава МИОР.