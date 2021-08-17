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Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане

17 Августа 2021 19:27
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Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая, что город Нур-Султан с каждым годом растет, вопрос жилья всегда актуален. Для решения этой проблемы руководство страны реализовало проект по предоставлению арендных квартир без права выкупа работающей молодежи с 2019 года. На сегодняшний день в рамках данной программы 1400 молодых людей получили жилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

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На торжественном открытии Года молодежи Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Назарбаев дал поручение о предоставлении работающей молодежи арендных квартир без права выкупа. В 2019 году акимат столицы выполнил поручение Елбасы и вручил работающей молодежи ключи от 1050 квартир (жилой комплекс между торговыми центрами «Астаналык» и «Алем»).

Такой же индикатор был поставлен и на следующий 2020 год, однако из-за пандемии в план были внесены неизбежные изменения. В связи с эпидемией коронавируса в прошлом году выдано 350 квартир. Жилье работающей молодежи предоставлялось в жилых домах, расположенных на пересечении проспекта Р. Кошкарбаева, улиц Кордай и № 23-31, а также в районе проспектов Абылай хана, Б. Момышулы и Р. Кошкарбаева. Площадь квартир для молодежи в них составляет от 32 до 48 квадратных метров в каждой.

Целью проекта, инициированного Елбасы, является создание условий для накопления средств на приобретение собственного жилья молодежи в течение следующих пяти лет.

Для участников проекта есть пять основных условий: быть не старше 29 лет, иметь постоянную работу и доход не менее 40 МРП за последние шесть месяцев, не иметь в собственности жилья, наличие депозитного счета для накопления сбережений. Желающих принять участие в программе тоже немало. В прошлом году прием заявлений был организован с 1 по 6 декабря, в общей сложности было принято 5 463 заявки.
Отбор среди заявленных участников проводился по бальной системе, а распределение квартир - в соответствии с составом семьи заявителя.

В этом году работающей молодежи планируется предоставить 1050 единиц арендного жилья без права выкупа.

Стоит отметить, что в столице проводятся масштабные мероприятия по решению жилищной проблемы. В прошлом году в городе было построено и передано гражданам три миллиона квадратных метров жилья. Также в разы увеличился показатель предоставления социальных квартир. Так, в 2019 году введено в эксплуатацию 2900 социальных квартир, в этом году этот показатель увеличился до 10 тысяч.


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#Нур-Султан   #Жилье   #Молодежь  
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