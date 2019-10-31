Арендное жилье для работающей молодежи: какие вопросы волнуют граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Жилищного фонда акимата города Нур-Султана Нурсулу Кожахметова ответила на наиболее часто задаваемые вопросы граждан касательно получения арендного жилья для работающей молодежи в ходе брифинга столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Должно ли быть обоим супругам 29 лет на момент подачи заявления?

- Нет, не должно. Только заявителю не должно быть 29 лет на момент подачи заявки, а также до окончания программы. При подаче заявки вы должны убедиться, что Вам нет, и не будет 29 лет до 10 декабря 2019 года.

Могут ли участвовать претенденты, находящиеся на декретном отпуске?

- Нет, не могут, так как основным условием для участия в программе является наличие пенсионных отчислений, наличие дохода - не менее 101 тысячи тенге в месяц за последние полгода.

Должно ли быть официальное трудоустройство?

- Да, должно быть, так как только официальное трудоустройство предоставляет вам официальные отчисления, которые вы можете показать, прикрепив справку, когда будете заполнять заявку.

Обязательно ли высшее или среднее специальное образование?

- Нет, мы рассматриваем также тех, кто закончил школу. Аттестата школьного также достаточно.

Ежемесячный доход в 101 тысячи тенге в месяц – на руки или оклад?

- Это должен быть оклад. Если, к примеру, получаете на руки 90 тысяч, а доход - оклад составляет в целом 120 тысяч – это больше, чем 101 тысяча тенге, значит, вы проходите. Пенсионные отчисления обязательны.

Могут ли супруги подавать документы на участие раздельно?

- Да могут. Но при этом, вы должны понимать, что при отборе участников квартира достанется только одна.

Считаются ли за доходы АСП, пособия по инвалидности по потере кормильца и другое?

- Государственные пособия также являются доходом заявителя и могут учитываться при оценке платежеспособности.

Могу ли я после получения жилья по данной программе участвовать в других программах, например «Нұрлы жер» или «7-20-25»?

- Если вы получите арендное жилье, оно предоставляется вам ровно на пять лет. После чего, по истечению пяти лет, вы имеете права принять участие в различных других государственных жилищных программах.

Нужна ли постоянная прописка не менее последних двух лет?

-Да, это одно из требований государственной программы «Нұрлы жер», так как правила предоставления жилья разработаны в соответствии с государственной программой жилищного строительства «Нұрлы жер». Постоянную прописку мы рассматриваем только у заявителя.

- Сколько должно пройти времени с момента продажи недвижимости?

- По условиям программы, с момента продажи недвижимости должно пройти не менее двух лет.

Справка об отсутствии имущества должны быть по городу Нур-Султан или по республике?

- Мы рассматриваем по Республике Казахстан.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 ноября начинается прием заявок арендных квартир для работающей молодежи.

Напомним , выступая на церемонии открытия Года молодежи 23 января 2019 года, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил строить в крупных городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – не менее 1 тыс. квартир в год для работающей молодежи.

Министерством информации и общественного развития РК было объявлено о выдаче 3 тыс. квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Акция стартовала в июле этого года.