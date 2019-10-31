Арендное жилье для работающей молодежи: какие вопросы волнуют граждан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Жилищного фонда акимата города Нур-Султана Нурсулу Кожахметова ответила на наиболее часто задаваемые вопросы граждан касательно получения арендного жилья для работающей молодежи в ходе брифинга столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Должно ли быть обоим супругам 29 лет на момент подачи заявления?
- Нет, не должно. Только заявителю не должно быть 29 лет на момент подачи заявки, а также до окончания программы. При подаче заявки вы должны убедиться, что Вам нет, и не будет 29 лет до 10 декабря 2019 года.
Могут ли участвовать претенденты, находящиеся на декретном отпуске?
- Нет, не могут, так как основным условием для участия в программе является наличие пенсионных отчислений, наличие дохода - не менее 101 тысячи тенге в месяц за последние полгода.
Должно ли быть официальное трудоустройство?
- Да, должно быть, так как только официальное трудоустройство предоставляет вам официальные отчисления, которые вы можете показать, прикрепив справку, когда будете заполнять заявку.
Обязательно ли высшее или среднее специальное образование?
- Нет, мы рассматриваем также тех, кто закончил школу. Аттестата школьного также достаточно.
Ежемесячный доход в 101 тысячи тенге в месяц – на руки или оклад?
- Это должен быть оклад. Если, к примеру, получаете на руки 90 тысяч, а доход - оклад составляет в целом 120 тысяч – это больше, чем 101 тысяча тенге, значит, вы проходите. Пенсионные отчисления обязательны.
Могут ли супруги подавать документы на участие раздельно?
- Да могут. Но при этом, вы должны понимать, что при отборе участников квартира достанется только одна.
Считаются ли за доходы АСП, пособия по инвалидности по потере кормильца и другое?
- Государственные пособия также являются доходом заявителя и могут учитываться при оценке платежеспособности.
Могу ли я после получения жилья по данной программе участвовать в других программах, например «Нұрлы жер» или «7-20-25»?
- Если вы получите арендное жилье, оно предоставляется вам ровно на пять лет. После чего, по истечению пяти лет, вы имеете права принять участие в различных других государственных жилищных программах.
Нужна ли постоянная прописка не менее последних двух лет?
-Да, это одно из требований государственной программы «Нұрлы жер», так как правила предоставления жилья разработаны в соответствии с государственной программой жилищного строительства «Нұрлы жер». Постоянную прописку мы рассматриваем только у заявителя.
- Сколько должно пройти времени с момента продажи недвижимости?
- По условиям программы, с момента продажи недвижимости должно пройти не менее двух лет.
Справка об отсутствии имущества должны быть по городу Нур-Султан или по республике?
- Мы рассматриваем по Республике Казахстан.
Ранее сообщалось, что с 5 по 10 ноября начинается прием заявок арендных квартир для работающей молодежи.
Напомним , выступая на церемонии открытия Года молодежи 23 января 2019 года, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил строить в крупных городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – не менее 1 тыс. квартир в год для работающей молодежи.
Министерством информации и общественного развития РК было объявлено о выдаче 3 тыс. квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Акция стартовала в июле этого года.
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