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Арендное жилье для молодежи в Нур-Султане: дополнительные точки по выдаче ЭЦП и документов открыли в 3 местах

6 Ноября 2019 13:58
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Арендное жилье для молодежи в Нур-Султане: дополнительные точки по выдаче ЭЦП и документов открыли в 3 местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре поддержки института семьи «Жанұя» и open акиматах районов Сарырка и Есиль с 6 ноября работают сотрудники ЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

В каждом месте организованы по две точки – специалисты выдают электронно-цифровую подпись и перечень необходимых документов для участия в программе арендного жилья для работающей молодежи.

Помимо этого, в штатном режиме выдают ЭЦП и обрабатывают услуги во всех ЦОНах города.

Прием заявок на участие в программе арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи будет идти с 5 по 10 ноября. Прием документов осуществляется через портал Smart Astana. Адреса дополнительных точек по выдаче ЭЦП и перечня документов: в Центре поддержки института семьи «Жанұя», ул.Бейбитшилик, 14, в районе Сарырка, ул.Сарыарка, 13, в районе Есиль, пр.Кабанбай батыра, 33.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Жилье, Цифровой Казахстан, Молодежь,
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