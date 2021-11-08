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Арендное жилье для молодежи: сроки приема заявок продлили в столице

8 Ноября 2021 13:59
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Арендное жилье для молодежи: сроки приема заявок продлили в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается прием заявок на участие в программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи». Сроки подачи документов продлили еще на два дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

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Прием заявок на участие в программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» стартовал 4 ноября 2021 года в электронном формате на портале qatysu.zhilfond.kz. В связи с большим числом желающих документы будут приниматься не до 11 ноября, как было заявлено ранее, а до 13 ноября включительно.

На сегодня заявки на участие в жилищной программе подали около 2 340 человек.

Напомним, арендное жилье предоставляется сроком на 5 лет без права выкупа и продления. Ежемесячная арендная плата составляет 5 000 - 15 000 тенге.

После подачи заявки, по мере ее рассмотрения, на номер телефона заявителя, который был указан, будет отправлено SMS-уведомление с текущим статусом заявки. Статус может быть одним из трех:

- Принято в работу (соответствуете условиям программы, полный перечень документов);

- Необходима корректировка (вы приложили неполный пакет документов, документы плохого качества и т.д. и нужно в день корректировки доложить документы);

- Отказано (не соответствуете условиям программы).

Со статусом заявки заявитель может ознакомиться в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz после того, как получит SMS-уведомление на телефон.

По всем вопросам касательно программы для работающей молодежи следует обращаться в Call-центр 109 (с мобильного бесплатно) или по номеру 8-700-725-17-32.

Условия участия в программе:

- гражданин РК, не достигший 29 лет;

- законченное среднее/средне-специальное/высшее/послевузовское образование и официальное трудоустройство;

- постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в городе Нур-Султане;

- отсутствие жилья на праве собственности по РК у заявителя и всех членов семьи, а также арендного с правом выкупа в течение 2 лет;

- подтверждение платежеспособности (ежемесячный доход минимум 116 680 тенге/40 МРП за последние 6 месяцев).

Более подробную информацию и список необходимых документов можно узнать на портале qatysu.zhilfond.kz. Здесь же есть возможность задать интересующие вопросы, консультанты работают онлайн. Также с вопросами граждане могут обратиться в ikomek109, Управление молодежной политики города по номеру: +7 700 725 17 32, добавили в акимате.


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#Нур-Султан   #Жилье   #Молодежь  
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