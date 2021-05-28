Арендное жилье: астанчане могут подать заявки с 1 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы с 1 по 8 июня 2021 года могут подать документы на получение арендного жилья без права выкупа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султана.

Претендовать на арендное жилье без права выкупа могут представители социально уязвимых слоев населения, а именно:

1) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

2) ветераны боевых действий на территории других государств;

3) инвалиды I и II групп;

4) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

5) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;

6) пенсионеры по возрасту;

7) дети-сироты;

8) қандас;

9) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий;

10) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей;

11) неполные семьи.

Выделено 100 квартир, из них 30 предназначены только для детей-сирот (12 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир). Остальные 70 квартир (28 однокомнатных и 42 двухкомнатные) будут распределены между остальными категориями. Квартиры будут выдаваться в многоэтажном доме в жилом массиве Пригородный по улице Сарытогай.

Ежемесячная арендная плата составит от 5 000 до 15 000 тенге.

Прием документов проводится только в электронном виде через портал qatysu.zhilfond.kz с 1 по 8 июня 2021 года.

Обязательное условие - претенденты на арендное жилье должны состоять в очереди на жилье в Нур-Султане по категории «Социально уязвимые слои населения».

Для подачи заявки необходимо иметь:

1) ключ ЭЦП;

2) сканированный вариант справки об отсутствии или наличии недвижимого имущества по РК на всех членов семьи;

3) сканированный вариант свидетельств о рождении детей/удостоверение личности членов семьи (при наличии);

4) сканированный вариант свидетельства о заключении/расторжении брака/ об установлении отцовства/ форма №4/ свидетельство о смерти (при наличии);

5) сканированный вариант правоустанавливающих документов недвижимого имущества (при наличии);

6) сканированный вариант справки об инвалидности (при наличии);

7) сканированный вариант медицинского заключения хронического заболевания с указанием полного наименования хронического заболевания, нуждаемости в отдельной комнате и определенной этажности (при наличии).

Результаты рассмотрения заявок будет опубликованы на сайте zhilfond.kz и zhil-astana.kz и в социальных сетях Центра жилья.