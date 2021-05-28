РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:50, 28 Май 2021 | GMT +6

    Арендное жилье: астанчане могут подать заявки с 1 июня

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы с 1 по 8 июня 2021 года могут подать документы на получение арендного жилья без права выкупа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султана.

    Претендовать на арендное жилье без права выкупа могут представители социально уязвимых слоев населения, а именно:
    1) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
    2) ветераны боевых действий на территории других государств;
    3) инвалиды I и II групп;
    4) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
    5) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;
    6) пенсионеры по возрасту;
    7) дети-сироты;
    8) қандас;
    9) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий;
    10) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей;
    11) неполные семьи.
    Выделено 100 квартир, из них 30 предназначены только для детей-сирот (12 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир). Остальные 70 квартир (28 однокомнатных и 42 двухкомнатные) будут распределены между остальными категориями. Квартиры будут выдаваться в многоэтажном доме в жилом массиве Пригородный по улице Сарытогай.
    Ежемесячная арендная плата составит от 5 000 до 15 000 тенге.
    Прием документов проводится только в электронном виде через портал qatysu.zhilfond.kz с 1 по 8 июня 2021 года.
    Обязательное условие - претенденты на арендное жилье должны состоять в очереди на жилье в Нур-Султане по категории «Социально уязвимые слои населения».
    Для подачи заявки необходимо иметь:
    1) ключ ЭЦП;
    2) сканированный вариант справки об отсутствии или наличии недвижимого имущества по РК на всех членов семьи;
    3) сканированный вариант свидетельств о рождении детей/удостоверение личности членов семьи (при наличии);
    4) сканированный вариант свидетельства о заключении/расторжении брака/ об установлении отцовства/ форма №4/ свидетельство о смерти (при наличии);
    5) сканированный вариант правоустанавливающих документов недвижимого имущества (при наличии);
    6) сканированный вариант справки об инвалидности (при наличии);
    7) сканированный вариант медицинского заключения хронического заболевания с указанием полного наименования хронического заболевания, нуждаемости в отдельной комнате и определенной этажности (при наличии).
    Результаты рассмотрения заявок будет опубликованы на сайте zhilfond.kz и zhil-astana.kz и в социальных сетях Центра жилья.

    Теги:
    Другие государственные органы Астана Жилье Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Сегодня, 15:35
    Военные корабли Казахстана прибыли в Баку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!