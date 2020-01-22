Арендно-коммунальные дома намерены строить в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков провел первую отчетную встречу с населением города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Чтобы увеличить время на общение с горожанами, глава города отметил, что полный его доклад опубликован в местных газетах. Сам же он остановился на основных моментах по каждой сфере.
Один из волнующих горожан вопросов – строительство жилья. Б. Жумабеков заверил, что объемы строительных работ растут. Из года в год, по его словам, становится больше частных компаний, которые занимаются строительством жилья за счет собственных средств.
«Они не ждут от бюджета вливаний, строят самостоятельно. В этом году мы предполагаем, что в микрорайоне «Жас Оркен» две строительные компании сами начнут сносить дома и строить на участке многоэтажки. Квартиры будут реализовываться через госпрограммы», - сказал Б. Жумабеков.
В планах местных властей построить в этом году не менее 25 многоэтажных жилых домов и 40 индивидуальных.
«Четыре дома будут арендно-коммунальными. В конце прошлого года мы сдали один на 100 квартир. В целом, мы проектируем еще шесть. Закладываем на будущее дома, чтобы максимально привлекать бюджетные средства на строительство арендно-коммунальных домов», - подчеркнул Б. Жумабеков.
Большая стройка запланирована в микрорайонах «Жас Өркен», «Береке» и по улице Жукова. Тенденция петропавловского строительства – возведение новых домов на месте ветхого и аварийного жилья. Это позволяет экономить затраты на проведение инфраструктуры в микрорайоны.
Ранее местные власти сообщали, что планируется изъятие около 55 га земли, снос почти 500 домов на второй линии в микрорайоне «Жас Өркен», в «Береке» и по улице Ш. Уалиханова. В планах - развитие и строительство микрорайонов «Шығыс» и «Копай».
В прошлом году в городе сдали в эксплуатацию пять многоквартирных и 12 одноквартирных жилых домов.
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