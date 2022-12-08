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Арендная плата за жилье снизилась в Казахстане

8 Декабря 2022, 11:55
Арендная плата за жилье снизилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сравнению с октябрем в ноябре 2022 года цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Цены за 1 м2 составили, ноябрь 2022г.: Первичный рынок – 435 861 тг Вторичный рынок – 489 704 тг Аренда жилья – 4 754 тг.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 30,3%, Семее – на 26,9%, Актау – на 25%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%), а на рынке аренды жилья – города Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%).

За месяц (ноябрь 2022 г. к октябрю 2022 г.) цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%.


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