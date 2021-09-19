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    23:30, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Арендаторы обокрали снятую на трое суток квартиру

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителя в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемые в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В ходе расследования установлено, что злоумышленники, арендовав посуточно на трое суток квартиру по улице Сатпаева, совершили кражу телевизора стоимостью 300 тысяч тенге. Оплатив стоимость жилья и получив доступ к содержимому, подозреваемые воспользовавшись ситуацией, вынесли из квартиры телевизор и даже успели его сдать в ломбард. Владелец квартиры, как только обнаружил пропажу, заявил в полицию.

    Полицейскими подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанные дали признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Департамент полиции г.Нур-Султана убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не доверять малознакомым лицам.




    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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