Арендаторы автомобилей украли катализаторы на 15 млн тенге в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте полицейские задержали автоворов, которые занимались кражей катализаторов с арендованных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Четверо жителей Шымкента по очереди два месяца брали в аренду автомобили. Затем они снимали с них запчасти, в частности катализаторы. Эта автодеталь стоит недешево. Более одного миллиона тенге, если новая. Задержанные мужчины краденые катализаторы продавали через интернет по 250 тысяч тенге.

Директор автоцентра заметил, что эти четверо слишком часто арендуют у них машины и все время разные. На этот раз он решил проследить за одним из них с помощью GPS-навигатора. Подозреваемый как раз взял на прокат пятнадцатую машину. Руководитель автоцентра поехал за клиентом и увидел, как он снимает с нее катализатор, и немедленно обратился в полицию.

«Полиция оперативно отреагировала на мою жалобу и приняла все необходимые меры. Виновные теперь установлены и арестованы. Благодаря полиции мне возмещают ущерб. Благодарю полицию Шымкента за профессионализм и ответственность, а также за справедливость расследования уголовного дела», – отметил директор автоцентра Валерий Баширов.

Ущерб, нанесенный центру проката автомобилей, составил 15 миллионов тенге.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны пять человек, причастных к совершению этого преступления. Все они доставлены в управление полиции. Четверым предъявлено обвинение по статье 188 части 4 УК РК, одному – по статье 188 части 3 УК РК», – рассказал следователь Спандияр Зайнидин.