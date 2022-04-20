Аренда жилья в Ташкенте выросла на 15%

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Массовый приезд россиян вызвал ажиотаж на рынке арендного жилья в столице Узбекистана, где цены выросли в среднем на 15 процентов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За полтора месяца в Узбекистан прибыли не менее 5 тыс. россиян. Неожиданная популярность узбекского направления среди российских граждан сразу сказалась на арендных ставках в Ташкенте. Как отмечает сайт РБК Недвижимость, только за конец февраля-середину марта 2022 года цены на аренду в столице Узбекистана выросли в среднем на 15 процентов.

Так, в дешевых районах Ташкента - Сергелийском, Алмазарском и Юнусабадском - аренда однокомнатной квартиры выросла на 13% - с 3 млн до 3,39 млн сумов в месяц. В Яккасарайском и Мирабадском районах столицы Узбекистана цены сейчас колеблются от 5,65 до 11,3 млн сумов, что на 17% больше, чем до 24 февраля.

По итогам первого квартала 2022 года, средняя плата за аренду жилья по всей стране выросла на 0,9%. По данным Госкомстата Узбекистана, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо Ташкента, арендные ставки увеличились в Джизакской, Наманганской и Хорезмской областях.

По данным местных риелторов, дефицита предложения на арендном рынке пока нет. Но если приток россиян продолжится, то цены еще обязательно вырастут и объем предложения существенно сократится.

На фоне массового приезда россиян с подорожанием аренды столкнулись и другие страны ближнего зарубежья. Так, в Армении цены поднялись вдвое, а в Грузии аренда выросла в 1,5 раза. Турция столкнулась с дефицитом арендного жилья, из-за чего квартиры в популярных среди русскоязычного населения районах подорожали в 3−4 раза.