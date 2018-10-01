-
-
-
-
-
-
09:38 131
-
-
-
-
-
07:33 114
-
-
-
-
-
-
-
01:45 401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:58 242
-
-
вчера 21:31 155
-
вчера 21:21 204
-
вчера 21:00 256
-
вчера 20:48 201
-
вчера 20:45 228
-
Аренда столовых подешевела в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стоимость аренды коммерческой недвижимости в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысилась на 0,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
С начала этого года цены на аренду производственных помещений повысились на 1,8%, пунктов бытового обслуживания, сервиса - на 0,7%, а на аренду паркингов - понизились на 1%.
В сентябре этого года по сравнению с декабрем прошлого года аренда автомоек подорожала на 4,5%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 3%, промышленных баз - на 2,3%, парикмахерских и салонов красоты - на 2,2%.
Аренда надземных открытых и крытых паркингов подешевела на 1%, столовых - на 0,8%.
- Ежегодно более 5 тысяч несовершеннолетних беременеют в Казахстане
- Заемщики не активны по программе рефинансирования ипотеки - Нацбанк
- 33 преступления зарегистрировано в бюджетной сфере ЗКО
- Бизнес-форум в Брюсселе: будущее предприятие по производству полиэтилена добавит 1% к ВВП Казахстана
- Компания «Альстом» намерена реализовать проекты в Алматы
- Казахстан занял первое место в трех параметрах рейтинга ВЭФ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана