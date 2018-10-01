Аренда столовых подешевела в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стоимость аренды коммерческой недвижимости в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысилась на 0,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.



С начала этого года цены на аренду производственных помещений повысились на 1,8%, пунктов бытового обслуживания, сервиса - на 0,7%, а на аренду паркингов - понизились на 1%.

В сентябре этого года по сравнению с декабрем прошлого года аренда автомоек подорожала на 4,5%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 3%, промышленных баз - на 2,3%, парикмахерских и салонов красоты - на 2,2%.

Аренда надземных открытых и крытых паркингов подешевела на 1%, столовых - на 0,8%.