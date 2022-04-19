Аренда квартир в Алматы выросла на фоне информации о субсидиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С мая этого года планируется субсидировать арендную плату квартир для социально уязвимых слоев населения. В связи с этим в Алматы вновь выросли ставки на арендное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семья Ахметовых проживает в Алматы и около 15 лет стоит в очереди на жилье. Глава семейства работает таксистом, а супруга Жулдыз занимается воспитанием двоих детей. Старший сын - инвалид. Семья обрадовалась, услышав новость о том, что 50% платы за арендуемую квартиру будет субсидировано государством.

«Мы относимся к четырем категориям, подлежащим субсидированию арендного жилья. У меня есть ребенок-инвалид. Уже 15 лет снимаем квартиру за городом, потому что здесь немного дешевле. Теперь, начиная с мая, государство собирается оказать большую поддержку. Мы, конечно, обрадовались этому и уже неделю ищем двухкомнатную квартиру в Алматы. Ставки арендной платы очень высокие - в пределах 200-220 тыс. тенге. Такую сумму нам сложно платить», - говорит Жулдыз Ахметова.

Наша героиня также отметила, что недавно получила SMS-приглашение от АО «Отбасы Банк» об участии в тестировании процесса подачи заявки на субсидирование. Она считает, что необходимо контролировать цены на арендное жилье.

Риэлтор Карим Шухратов также отметил о повышении ставок на аренду квартир.

«В связи с тем, что субсидии на аренду квартир предоставляют для социально уязвимых слоев населения, домовладельцы подняли цены. Спрос большой. Если ровно год назад аренда однокомнатной квартиры составляла от 110 до 130 тыс. тенге, то сейчас за них просят от 160 до 180 тыс. тенге. Я имею в виду среднюю цену. В верхней части города есть квартиры, за которые просят от 500 тысяч тенге», - говорит Карим Шухратов.

По мнению риэлторов, арендная плата, которая ежегодно увеличивается до определенного предела, никогда не снижается. Поэтому регулировать вопрос необходимо на государственном уровне.

Напомним, в Казахстане начался прием заявок на субсидирование арендного жилья. Таких семей в стране свыше 70 тыс.