Аренда коммерческой недвижимости в Казахстане подорожала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стоимость аренды коммерческой недвижимости в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысилась на 0,1%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

С начала этого года цены на аренду производственных помещений повысились на 1,4%, пунктов бытового обслуживания, сервиса - на 0,6%, а на аренду паркингов - понизились на 1%.

В июне этого года по сравнению с декабрем прошлого года аренда автомоек подорожала на 4,5%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 3%, парикмахерских и салонов красоты - на 2%, промышленных баз - на 1,7%. Аренда столовых подешевела на 1,1%, подземных и надземных паркингов - на 1%.