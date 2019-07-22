Аренда фитнес-клубов и тренажерных залов подешевела в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стоимость аренды коммерческой недвижимости в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года повысилась на 0,2%, в январе-июне этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 0,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

С начала этого года аренда производственных помещений подорожала на 1,7%, паркингов - на 0,3%. Аренда ресторанов и пунктов общественного питания подешевела на 0,2%.

В отчетном периоде наибольший прирост цен отмечен на аренду промышленных баз - на 2,3%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 2,2%, производственных цехов - на 1,2%, пунктов обмена валют - на 0,9%, аптек - на 0,8%.

Аренда киосков стала дешевле на 1,8%, фитнес-клубов и тренажерных залов - на 0,8% помещений под банковские филиалы - на 0,7%.