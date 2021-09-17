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    10:56, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ардак Зебешев назначен председателем Комитета по инвестициям МИД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ардак Зебешев назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    Ардак Темирханович Зебешев родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова по специальности «Международные отношения», а в 2006 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика».

    В 2014 году по Международной программе «Болашак» получил степень магистра по специальности «Государственное управление» в King's College London, а также степень магистра по «Бизнес-администированию» в Warwick Business School в Великобритании.

    Трудовой путь начал в 2003 году с должности главного специалиста управления организационно-кадровой и аналитической работы Управления труда и социальной защиты населения акима г. Шымкент. В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, в Посольстве РК в Республики Узбекистан, а также Канцелярии Премьер-Министра РК. В 2016-2018 годах занимал должность Руководителя секретариата председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына». В 2018-2019 годах был Советником заместителя Премьер-Министра, министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С апреля 2019 года по март 2020 года занимал должность руководителя управления по сопровождению и реализации инвестиционных проектов Комитета по инвестициям МИД РК. С марта 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета по инвестициям МИД РК. Имеет более 15 лет стажа государственной службы.


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