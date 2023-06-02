Ардак Тиес освобожден от должности руководителя аппарата МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Тиес Ардак Сиязбекович освобожден от должности руководителя аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ардак Тиес родился в 1974 году в Жамбылской области.

Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, Карагандинский университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1994 году следователем следственного отдела внутренних дел Заводского района г. Жамбыл (Тараз).

С 1995 по 2001 годы работал в правоохранительных органах РК. (Министерство внутренних дел, Государственный следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство юстиций).

С 2001 по 2006 годы занимал руководящие должности в структуре Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С ноября 2006 года по 2017 год работал на руководящих должностях квазигосударственного сектора.

С 2017 по 2019 годы занимал должность председателя правления АО «Астанаэнергосервис».

С 2019 по 2020 годы работал заместителем генерального директора РГП «Казводхоз».

С февраля 2021 года занимал должность руководителя аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.