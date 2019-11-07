Ардак Кузеков: Альтернативы медстрахованию у нас просто нет
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Ардак Мубаракович считает, что с внедрением обязательного социального медицинского страхования Казахстан окажется на пороге больших и своевременных изменений, но эффективность системы будет зависеть от хорошего менеджмента на местах, передает МИА «Казинформ».
- Ардак Мубаракович, по-вашему, хороший менеджмент играет ключевую роль в эффективной работе системы медстрахования?
- Однозначно. Материально-техническое обеспечение медицинских организаций, кадровые ресурсы, планирование медицинской помощи – все это целостный организм, которым должен управлять грамотный менеджер. Многое теперь будет зависеть от правильных управленческих решений. Цена ошибки высока, учитывая, что государство со следующего года увеличит финансирование в полтора раза. Конечно, никто не ждет от управленцев - главных врачей - сиюминутного результата, но все же он должен быть, средства должны расходоваться правильно и рационально. Понятно, что каких-то системных рисков не избежать, но их необходимо минимизировать совместными усилиями.
- О каких рисках может идти речь?
- Например, о межсекторальном взаимодействии с другими ведомствами и структурами в вопросе актуализации и формализации населения. Несмотря на огромную работу, которое проделало министерство здравоохранения по подготовке к переходу на страховую медицину, в системе все еще остаются неучтенные граждане, которые сменили место жительства или умерли, но в информационных системах никак не были отражены. Это те люди, которые могут завтра остаться за бортом медицинского страхования. Только в Павлодарской области на конец августа было около 49 тысяч таковых. После тесной совместной работы с компетентными ведомствами, эта цифра уменьшилась в два раза. Работа уже близится к завершению, осталось сделать маленький, но самый трудный шаг - рывок вперед.
Есть также некоторые вопросы по информатизации, связанные с отсутствием разнообразия информационных систем. Я считаю, чем больше идей, тем больше возможностей. А монополизм системе только вредит. На казахстанском рынке медицинских информационных систем должны работать два-три крупных оператора, конкурирующих между собой.
В системе гостарифов тоже еще не совсем все отлажено. Хотелось бы, чтобы подушевая ставка финансирования и базовая носили не индивидуальный, а общий характер, были едиными для всех регионов. Чтобы было больше методов стимулирования и поощрения медорганизаций, иногда может даже и наказания, а также внеэкономических административных методов регулирования объемов и качества медицинской помощи.
- Тем не менее, вы считаете, что страна уже готова к переходу на страховую медицину?
- Да. Понимаете, о медицинском страховании заговорили не вчера, эта идея носилась в воздухе еще с 2015 года. Все мы помним тот негативный исторический опыт 90-х, но тогда у системы не было прочного фундамента, как сейчас. У нас была возможность обобщить собственный и международный опыт и вылить это все в хороший проект, учитывающий новые экономические реалии. Нам осталось только внедрить и оттачивать эту систему. Мы с вами на пороге больших изменений и событий.
- Как эти «большие изменения» отразятся на благосостоянии казахстанцев?
- Прежде всего, ОСМС обеспечит реализацию прав наших граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи во всех ее формах и видах, с обоснованной экономикой. Не от слова «экономить», а финансово правильной организованной помощи. Мы с вами часто забываем какой ценой дается нам здоровье и здравоохранение. А ведь каждая медуслуга - это затраты государства и общества, которые не должны ложиться непомерным грузом, а должны быть соразмерны оказываемому объему и качеству медпомощи и идти во благо общества. Цена таких затрат оправдана. ОСМС должен уравновесить две эти составляющие – деньги и медицину.
Еще хочу напомнить, что наиболее востребованные и порой дорогостоящие медуслуги, которые раньше пациенту приходилось оплачивать из собственного кармана, со следующего года станут доступны за счет отчислений и взносов в Фонд социального медицинского страхования. Это и компьютерно- резонансная томография КТ, и магнитно- резонансная томография МРТ, консультация профильных или узких специалистов. Я считаю, это огромное преимущество обязательного медстрахования, которое позволит людям сэкономить львиную долю семейного бюджета. Другой альтернативы у нас просто нет.
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