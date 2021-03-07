Арайлым, девушка-пожарный: Горжусь своей профессией

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Профессия пожарного-спасателя – одна из самых опасных и экстремальных. Несомненно, ее выбирают мужественные и смелые люди. Взбираться по выдвижной лестнице, передвигаться в густом дыму в специальном аппарате и тяжелой экипировке, быть выносливым, физически крепким, уметь быстро и грамотно реагировать в различных ситуациях, а главное, быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую – дело не для каждого. Такую тяжелую, благородную и полезную специальность выбрала для себя замечательная девушка Арайлым Кажтаева. Сегодня она работает пожарным-спасателем специализированной пожарной части №2 города Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По словам Арайлым с детства она мечтала носить форму и служить в органах. После окончания республиканской спортивной школы прошла обучение в Кокшетауском университете им. Шокана Уалиханова по специальности «Юриспруденция». В прошлом году устроилась на работу в службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области, пройдя первоначальную подготовку пожарных-спасателей в региональном учебном центре Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан.

«Уже больше года работаю пожарным-спасателем. Очень горжусь своей профессией и считаю ее самой благородной и нужной. На этом не собираюсь останавливаться, поэтому продолжаю образование в магистратуре. Моя цель – постоянное совершенствование и достойная служба в органах гражданской защиты», - поделилась Арайлым Кажтаева.

На ее счету и спортивные победы, Арайлым – мастер спорта Республики Казахстан по тхэквондо «WT». Свою спортивную карьеру начала в 2010 году, тренируется у старшего тренера Акмолинской области Ержана Урманова. В начале марта приняла участие в Чемпионате РК по тхэквондо «WT» в Талдыкоргане.

Ранее также сообщалось, что накануне Международного женского дня Арайлым Кажтаева стала победительницей конкурса «Самая красивая девушка-спасатель» Акмолинской области.

К слову, одной из первых девушек-спасателей в прошлом году стала Дана Майранбаева из села Жанаталап Бурабайского района. После окончания школы она поступила в институт по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». Затем устроилась на работу в службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС региона.

В целом, в области все больше представительниц прекрасного пола овладевают такими профессиями, которые требуют выносливости, физической подготовки и силы духа.

Напомним, накануне Международного женского дня были подведены итоги , которого стала Арайлым Кажтаева.







