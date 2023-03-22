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Арай Амиртай стала лучшей келин в Жетысуской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Марта 2023, 22:41
Арай Амиртай стала лучшей келин в Жетысуской области Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области в дни празднования Наурыза выбрали идеальную невестку. Келинки продемонстрировали свои творческие способности, кулинарные навыки и знание национальных традиций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акима области.

В конкурсе приняли участие десять девушек. Им предстояло пройти 5 этапов. В первом туре келинки рассказывали о себе, своей родословной и обычаях своего народа.

Второй тур – творческий. В нем невестки демонстрировали свой артистизм, умение держаться на сцене, музыкальные способности. Показали и свое кулинарное мастерство, презентовав жюри любимые блюда их супругов.

В рамках этапа «вопрос-ответ» конкурсантки проявили знании национальных казахских традиций и обычаев.

В завершение конкурса невесток проверили на знание особенностей угощения гостей, в частности, правил подачи частей мяса уважаемым людям, молодежи и другим родственникам. В финальную часть конкурса прошли 6 участниц.

Как отмечают в акимате Сарканского района, основной целью конкурса стала пропаганда семейных ценностей и возрождение национальных традиций.

«Мы, как организаторы конкурса, хотим, чтобы поколение молодых девушек видело, какой должна быть правильная, традиционная, но в тоже время современная келинка. И такие в Сарканском районе, конечно же, есть. Идеал современной снохи – это в первую очередь хранительница семейного очага, которая развивается и в профессии. При этом особенно важно, чтобы современные невестки знали и бережно хранили национальные традиции и ценности, не теряли связь поколений. Наши келинки многогранны, мы хотим развивать это качество, чтобы семьи укреплялись, а молодые были счастливы», – отмечают в отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Сарканского района.

По итогам конкурса участницы завоевали титулы в номинациях «Super келін», «Ибалы келін», «Парасатты келін», «Өнерлі келін», «Көрікті келін».

Лучшей келинкой Сарканского района была признана жительница села Лепсы Арай Амиртай. Первое место завоевала Жансая Калимолда из села Бакалы. Второе место досталось Айгерим Елубай из города Саркан, а третье разделили Айгерим Кужисбаева из села Черкасск и Карлыга Касымбай из села Шатырбай. Каждой были вручены специальные дипломы и памятные призы.

Вместе с тем, в Кербулакском районе меценаты вручили многодетной матери ключи от четырехкомнатного жилого дома. Жилье в селе Сарыозек было приобретено при поддержке директора ТОО «Спецстрой групп Лтд» Адилбека Ертаева. Поблагодарив за поддержку, мать пятерых детей Дарынгуль Бакеева поздравила земляков с праздником Наурыз, который для ее семьи совпал с большим новосельем. С двойным радостным событием семью поздравил аким района Канат Есболатов.


Наурыз   Общество   Жетысуская область  
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