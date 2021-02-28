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    05:31, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Аранбуру завершил «Омлоп Хет Ниувсблад» в десятке лучших

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    ГЕНТ. КАЗИНФОРМ - Состоялась ежегодная шоссейная однодневная классическая велогонка по дорогам Бельгии «Омлоп Хет Ниувсблад». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Deceuninck-Quick Step» Давиде Баллерини, вторым финишировал британец Джейк Стюарт из «Groupama-FDJ», третьим стал бельгиец Сеп Ванмарке из Israel «Start-Up Nation».

    Ближе всего к лидерам завершил гонку Алекс Аранбуру, став шестым. Горка Исагирре финишировал 42-м, Бенжамин Перри — 99-м, Фабио Феллине — 106-м, Евгений Федоров — 123-м, Давиде Мартинелли — 131-м. Мануэле Боаро не смог добраться до финиша гонки.
    «Омлоп Хет Ниувсблад»
    Ghent — Ninove. 200.5 километров
    1. Давиде Баллерини (Италия, «Deceuninck-Quick Step») — 4:43:03
    2. Джейк Стюарт (Великобритания, «Groupama-FDJ»)
    3. Сеп Ванмарке (Бельгия, «Israel Start-Up Nation»)
    6. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана»)
    42. Горка Исагирре (Испания, «Астана»)
    99. Бенжамин Перри (Канада, «Астана») — +4:26
    106. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)
    123. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)
    131. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +9:15.



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