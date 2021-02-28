Аранбуру завершил «Омлоп Хет Ниувсблад» в десятке лучших

ГЕНТ. КАЗИНФОРМ - Состоялась ежегодная шоссейная однодневная классическая велогонка по дорогам Бельгии «Омлоп Хет Ниувсблад». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем гонки в этом году стал итальянский гонщик команды «Deceuninck-Quick Step» Давиде Баллерини, вторым финишировал британец Джейк Стюарт из «Groupama-FDJ», третьим стал бельгиец Сеп Ванмарке из Israel «Start-Up Nation».

Ближе всего к лидерам завершил гонку Алекс Аранбуру, став шестым. Горка Исагирре финишировал 42-м, Бенжамин Перри — 99-м, Фабио Феллине — 106-м, Евгений Федоров — 123-м, Давиде Мартинелли — 131-м. Мануэле Боаро не смог добраться до финиша гонки.1. Давиде Баллерини (Италия, «Deceuninck-Quick Step») — 4:43:032. Джейк Стюарт (Великобритания, «Groupama-FDJ»)3. Сеп Ванмарке (Бельгия, «Israel Start-Up Nation»)6. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана»)42. Горка Исагирре (Испания, «Астана»)99. Бенжамин Перри (Канада, «Астана») — +4:26106. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)123. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)131. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +9:15.







