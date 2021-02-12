Аранбуру стал 15-м на первом этапе «Тура Прованса»

СИКС-ФОРС-ЛА-ПЛАГЕ. КАЗИНФОРМ - «Астана» стартовала в новом сезоне с участия в веломногодневке по дорогам Франции «Тур Прованса». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

Победителем этапа стал итальянский гонщик Давиде Баллерини из команды «Deceuninck-Quick Step», второй и третий результаты — у французов

Арно Демара из «Groupama-FDJ» и Насера Буханни из «Arkéa Samsic».Лучшим у «Астаны» стал, финишировавший 15-м, Алекс Аранбуру. Александр Власов финишировал 22-м, Харольд Техада — 29-м, Алексей Луценко — 31-м, Горка Исагирре — 33-м, Омар Фраиле — 71-м, Йон Исагирре — 104-м.Aubagne — Six-Fours-les-Plages. 182.3 километра1. Давиде Баллерини (Италия, «Deceuninck-Quick Step») — 4:43:232. Арно Демар (Франция, «Groupama-FDJ»)3. Насер Буханни (Франция, «Arkéa Samsic»)15. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана»)22. Александр Власов (Россия, «Астана»)29. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)31. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)33. Горка Исагирре (Испания, «Астана»)71. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +0:39104. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +1:07.







