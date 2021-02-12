23:14, 11 Февраль 2021 | GMT +6
Аранбуру стал 15-м на первом этапе «Тура Прованса»
СИКС-ФОРС-ЛА-ПЛАГЕ. КАЗИНФОРМ - «Астана» стартовала в новом сезоне с участия в веломногодневке по дорогам Франции «Тур Прованса». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz
Победителем этапа стал итальянский гонщик Давиде Баллерини из команды «Deceuninck-Quick Step», второй и третий результаты — у французовАрно Демара из «Groupama-FDJ» и Насера Буханни из «Arkéa Samsic».
Лучшим у «Астаны» стал, финишировавший 15-м, Алекс Аранбуру. Александр Власов финишировал 22-м, Харольд Техада — 29-м, Алексей Луценко — 31-м, Горка Исагирре — 33-м, Омар Фраиле — 71-м, Йон Исагирре — 104-м.
«Тур Прованса». Первый этап
Aubagne — Six-Fours-les-Plages. 182.3 километра
1. Давиде Баллерини (Италия, «Deceuninck-Quick Step») — 4:43:23
2. Арно Демар (Франция, «Groupama-FDJ»)
3. Насер Буханни (Франция, «Arkéa Samsic»)
15. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана»)
22. Александр Власов (Россия, «Астана»)
29. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)
31. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
33. Горка Исагирре (Испания, «Астана»)
71. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +0:39
104. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +1:07.