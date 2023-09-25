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    07:00, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Аральское море

    аральское море
    Фото: Аральское море

    МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет об Аральском море. 

    Ещё в 1960-е годы Арал считался четвёртым по величине озером в мире площадью почти 70 тысяч квадратных километров (после Каспийского моря, Верхнего озера в Северной Америке и озера Виктория в Африке – прим. ред.). Питали его воды рек Сырдарьи и Амударьи. Бессточный солёный водоём между Казахстаном и Узбекистаном, некогда простирался на 430 километров в длину и на 234 километров в ширину. Здесь обитали 34 вида рыб, из них 24 – промысловые. На казахстанском и узбекском берегах работали по несколько рыбозаводов и судоходных предприятий.

    Нерациональное использование воды для орошения полей в советское время вывело из равновесия гидрологическую систему региона и привело к гибели Арала. Лишь в начале 1980-х в СССР появились первые программы помощи жителям Приаралья, однако меры по спасению самого озера почти не обсуждались, кроме знаменитого проекта поворота сибирских рек, который после развала Союза забылся. В 1989 году Арал распался на два водоема: северный Малый Арал (территория Казахстана) и южный Большой Арал (территория Узбекистана). В 2002 году Большое море сократилось и разделилось на восточное и западное. В 2014 году восточное озеро полностью испарилось и исчезло.

    Теги:
    Аральское море История Казахстана
    Автор
    Артем Волков
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