аральское море

МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет об Аральском море.

Ещё в 1960-е годы Арал считался четвёртым по величине озером в мире площадью почти 70 тысяч квадратных километров (после Каспийского моря, Верхнего озера в Северной Америке и озера Виктория в Африке – прим. ред.). Питали его воды рек Сырдарьи и Амударьи. Бессточный солёный водоём между Казахстаном и Узбекистаном, некогда простирался на 430 километров в длину и на 234 километров в ширину. Здесь обитали 34 вида рыб, из них 24 – промысловые. На казахстанском и узбекском берегах работали по несколько рыбозаводов и судоходных предприятий.

Нерациональное использование воды для орошения полей в советское время вывело из равновесия гидрологическую систему региона и привело к гибели Арала. Лишь в начале 1980-х в СССР появились первые программы помощи жителям Приаралья, однако меры по спасению самого озера почти не обсуждались, кроме знаменитого проекта поворота сибирских рек, который после развала Союза забылся. В 1989 году Арал распался на два водоема: северный Малый Арал (территория Казахстана) и южный Большой Арал (территория Узбекистана). В 2002 году Большое море сократилось и разделилось на восточное и западное. В 2014 году восточное озеро полностью испарилось и исчезло.