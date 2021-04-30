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    11:58, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Арабскую вакцину завезут в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о вакцинах против коронавирусной инфекции, доступных казахстанццам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящий момент у нас в республике сняты любые ограничения, можно вакцинироваться в любом городе Казахстана. Вы можете обратиться в ближайшую поликлинику, либо в торговые центры, где организована вакцинация. Вакцину вы получите бесплатно, вне зависимости, от того, где находитесь», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    По его словам, в Казахстане на данный момент несколько вакцин, которые допущены к массовой вакцинации.

    «Это вакцина « Спутник V « – первая часть была поставлена непосредственно из России, вторая часть произведена на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Помимо этого, недавно мы получили казахстанскую вакцину « QazVac « , - отметил министр.

    «И буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии компании «Синофарм». Сейчас мы также ожидаем эту вакцину, она поступит в регионы. Таким образом, у нас три вакцины будут доступны для населения», - заключил глава Минздрава.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Выступления Президента Республики Казахстан
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