Арабскую вакцину завезут в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о вакцинах против коронавирусной инфекции, доступных казахстанццам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящий момент у нас в республике сняты любые ограничения, можно вакцинироваться в любом городе Казахстана. Вы можете обратиться в ближайшую поликлинику, либо в торговые центры, где организована вакцинация. Вакцину вы получите бесплатно, вне зависимости, от того, где находитесь», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По его словам, в Казахстане на данный момент несколько вакцин, которые допущены к массовой вакцинации.

«Это вакцина « Спутник V « – первая часть была поставлена непосредственно из России, вторая часть произведена на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Помимо этого, недавно мы получили казахстанскую вакцину « QazVac « , - отметил министр.

«И буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии компании «Синофарм». Сейчас мы также ожидаем эту вакцину, она поступит в регионы. Таким образом, у нас три вакцины будут доступны для населения», - заключил глава Минздрава.



