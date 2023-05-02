РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 01 Май 2023 | GMT +6

    Арабские страны выступили за вывод из Сирии всех иностранных сил

    None
    Фото: EPA-EFE/ MOHAMMAD ALI
    КАИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Арабские страны выступают за такое политическое решение сирийского кризиса, которое бы привело к выводу из страны всех незаконно присутствующих там иностранных сил. Об этом говорится в итоговом заявлении совещания министров иностранных дел Египта, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии, прошедшего в понедельник в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Политическое решение должно сохранить суверенитет Сирии, удовлетворить чаяния ее народа и избавить ее от терроризма», - приводит выдержки из заявления телеканал Al Hadath.

    «Политическое решение должно привести к выводу всех иностранных сил, незаконно присутствующих в Сирии», - подчеркнули участники встречи.

    В заявлении подчеркивается, что нынешнее совещание «знаменует собой начало регулярных встреч, на которых будут продолжены переговоры, направленные на достижение решения сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».

    «Необходимо поддерживать Сирию и ее институты в их усилиях по расширению контроля над территориями и прекращению иностранного вмешательства в ее дела», - подчеркнули главы МИД арабских стран.


    Теги:
    Ирак Иран Египет Иордания Мировые новости Саудовская Аравия Сирия для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Казахстанские тяжелоатлеты выходят на помост Азиады
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!