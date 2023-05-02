Арабские страны выступили за вывод из Сирии всех иностранных сил

КАИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Арабские страны выступают за такое политическое решение сирийского кризиса, которое бы привело к выводу из страны всех незаконно присутствующих там иностранных сил. Об этом говорится в итоговом заявлении совещания министров иностранных дел Египта, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии, прошедшего в понедельник в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Политическое решение должно сохранить суверенитет Сирии, удовлетворить чаяния ее народа и избавить ее от терроризма», - приводит выдержки из заявления телеканал Al Hadath.

«Политическое решение должно привести к выводу всех иностранных сил, незаконно присутствующих в Сирии», - подчеркнули участники встречи.

В заявлении подчеркивается, что нынешнее совещание «знаменует собой начало регулярных встреч, на которых будут продолжены переговоры, направленные на достижение решения сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».

«Необходимо поддерживать Сирию и ее институты в их усилиях по расширению контроля над территориями и прекращению иностранного вмешательства в ее дела», - подчеркнули главы МИД арабских стран.