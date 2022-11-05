Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права

5 Ноября 2022, 16:01

5 Ноября 2022, 16:01

Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершилась двухдневная VI конференция арабских издателей, которая собрала свыше 600 издателей. В течение двух дней на площадке велась оживленная дискуссия, обсуждались реалии арабского языка, будущее арабских библиотек, свобода слова и то, как современные арабские писатели и издатели влияют на арабский язык. О том, какие рекомендации выработаны по итогам конференции, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам конференции рекомендовано изучить будущее книжных ярмарок, учитывая увеличение электронных книг и платформ для аудиокниг рынке. Так издатели смогут найти правильный баланс между бумажными книгами и их цифровыми версиями.

Участники конференции арабских издателей призывают приложить усилия для защиты интеллектуальных прав, изучить законы о защите прав авторов и издателей. Также участники конференции предложили создать базу данных веб-сайтов, которые нарушают авторские права и закон об интеллектуальной собственности, предлагая читателям нелегальные копии книг. По словам участников конференции, база данных позволит компетентным органам в каждой стране ограничить доступ к этим сайтам.

Также рекомендовано выстроить сотрудничество с региональными и международными организациями для финансирования учебных семинаров для издателей. Это позволит повысить имидж издателей в современном мире. Одна из рекомендаций касается изучения опыта издателей Индии и африканских стран. В частности, предлагается выяснить, как эти страны справились с обучением в режиме онлайн во время пандемии, можно ли в дальнейшем вкладывать инвестиции в образовательный контент в онлайн-режиме.

В целом участники конференции арабских издателей призывают наладить сотрудничество с различными издательствами, ассоциациями и союзам, как на региональном, так и на международном уровне.

Отметим, что в день открытия 41-й международной книжной ярмарки в Шардже (ОАЭ) прошла VI конференция арабских издателей, посвященная стратегиям развития региональной издательской индустрии.

VI конференция арабских издателей собрала на одной площадке ведущих местных и региональных издателей, деятелей культуры. В этом году конференция посвящена инновационным стратегиям развития региональной издательской индустрии.