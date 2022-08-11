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    • Арабская компания намерена профинансировать и реализовать автодорожные проекты в РК

    11 Августа 2022 18:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с генеральным директором компании Al Badie Group for Trading and Investment (ABG) Халедом Мохамедом Аль Бади, на которой рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере строительства автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Компания ABG выразила намерение профинансировать и реализовать крупные автодорожные проекты в нашей стране, включая модернизацию ряда трасс республиканского значения.

    Премьер-Министр отметил, что сегодня наблюдается растущий интерес арабских инвесторов к Казахстану, чему способствовал недавний визит Главы государства в ОАЭ.

    «Мы высоко ценим каждое предложение наших иностранных партнеров и остаемся приверженными всем своим обязательствам по защите инвестиций и обеспечению благоприятного делового климата», - сказал Алихан Смаилов.

    В свою очередь Халед Мохамед Аль Бади отметил, что компания ABG имеет опыт успешной реализации крупных инфраструктурных проектов во многих странах мира.

    «Активное взаимодействие глав наших государств, а также высокая динамика двусторонних отношений в целом сподвигли нас посетить Казахстан. Мы заинтересованы в инвестировании для реализации автодорожных проектов, поэтому хотим работать в тесном сотрудничестве с Правительством вашей страны», - сказал Халед Мохамед Аль Бади.

    По итогам встречи Премьер-Министр подчеркнул, что предложения компании будут внимательно изучены и проработаны соответствующими госорганами.


    Фото: primeminister.kz


    #Правительство РК #Экономика #Сотрудничество #ОАЭ
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