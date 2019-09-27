Arab News: Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 27 сентября, Саудовская Аравия официально объявила о том, что туристические визы будут впервые выданы туристам из 49 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аrab News.

Саудовская комиссия по туризму и национальному наследию объявила об этом на мероприятии, проходившем в городе Ад-Дирийя, который в настоящее время является ведущим туристическим направлением.

Кикстартовый туризм (прим. kick start – улучшить; запустить в обновленной улучшенной версии) – это одна из главных тем программы реформ «Видение 2030 года» наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Как известно, программа призвана подготовить крупнейшую арабскую экономику к эпохе после нефти.

«Туристы будут удивлены сокровищами, которыми мы располагаем - пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, яркая местная культура и захватывающая дух природная красота», - сказал глава Департамента по туризму Аль-Хатиба.

Он также добавил, что Королевство изменит правила дресс-кода для иностранных женщин, позволяя им обходиться без абайи (прим. - длинное традиционное арабское женское платье с длинными рукавами). Однако иностранкам рекомендуется одеваться сдержанно.

Туристы из 38 стран Европы, 7 стран Азии, а также США, Канады, Австралии и Новой Зеландии будут иметь возможность подавать онлайн заявки на получение визы. Стоимость визы составит SR300 ($ 80), сообщает Arab News.

Прием заявок на получение туристической визы начнется 28 сентября текущего года.

Стоит отметить, что религиозный туризм также является ключевым фактором в доходах Саудовской Аравии. Паломники со всего мира приезжают в Саудовскую Аравию, чтобы посетить святые места Мекки и Медины.