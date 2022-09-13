Аптеки продавали подконтрольные лекарства без рецепта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В период с 06 по 12 сентября полицейские выявляли правонарушения в сфере нелегального оборота наркотиков.

«В ходе операции на территории столицы выявлено и зарегистрировано 33 факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 4 факта сбыта наркотиков, 2 факта хранения в особо крупном размере и 2 факта нарушения правил обращения с наркотическими веществами. За время ОПМ сотрудниками полиции выявлены 2 аптеки, где реализовывали. Из незаконного оборота изъято 4 кг различного вида наркотических средств», - сообщили в ведомстве.

С начала текущего года на территории столицы, сотрудниками департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по г. Нур-Султан совместно с управлением по противодействию наркопреступности выявлено 10 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности.

«В аптеке по улице Биржан Сал по методу «контрольный закуп» выявили факт продажи препарата «Трамадол» без рецепта. 50-летняя фармацевт аптеки реализовала 20 таблеток препарата. Кроме того, выявляются факты неоднократной продажи в аптеках медицинских препаратов наркозависимым лицам и подросткам. Так, полицейским удалось приостановить работу двух аптек по улице Жангельдина и Сыганак. Владелец аптеки отпускала лекарственные препараты без рецепта врача неоднократно», - проинформировали в ДП. г. Нур-Султан.

Постановлением специализированного межрайонного суда предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 426 КРКоАП, назначено наказание в виде приостановления деятельности аптек сроком на 6 месяцев.

Аналогичный факт выявлен в аптеке по ул. А. Молдагуловой. Постановлением специализированного межрайонного суда, ТОО привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 426 КРКоАП, назначено наказание в виде штрафа на сумму более 199 тыс. тенге.

В ходе проведения ОПМ «Дәрмек» проведено 167 проверок субъектов фармацевтической и медицинской деятельности, занятых в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 145 аптек, 2 склада, 15 лечебно-профилактических учреждений и 5 промышленных предприятий.