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Аптеки на колёсах заработали ещё в двух районах Карагандинской области

3 Ноября 2021 18:42
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Аптеки на колёсах заработали ещё в двух районах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском и Каркаралинском районах Карагандинской области в октябре заработали передвижные аптечные пункты. Они доставляют лекарственные средства и медицинские изделия жителям отдалённых населённых пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За это время сельчане уже успели оценить преимущества аптек на колёсах. Пациентам, нуждающимся в постоянном приёме медикаментов, больше не нужно ездить за ними в райцентр. Передвижные аптеки привозят их жителям по графику.

«Каркаралинцы обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами, которые доставляются передвижными аптечными пунктами. Это большой плюс для наших пациентов, которые в силу возраста и отдалённости населённых пунктов не всегда могут вовремя запастись лекарствами», – говорят в Каркаралинской районной больнице.

Жанааркинцы тоже активно пользуются услугами аптеки на колёсах. Жители отмечают, что это заметно экономит время и бюджет.

Напомним, первые передвижные аптечные пункты начали работать в прошлом году в Улытауском и Актогайском районах.



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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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