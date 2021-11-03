Аптеки на колёсах заработали ещё в двух районах Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском и Каркаралинском районах Карагандинской области в октябре заработали передвижные аптечные пункты. Они доставляют лекарственные средства и медицинские изделия жителям отдалённых населённых пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За это время сельчане уже успели оценить преимущества аптек на колёсах. Пациентам, нуждающимся в постоянном приёме медикаментов, больше не нужно ездить за ними в райцентр. Передвижные аптеки привозят их жителям по графику.
«Каркаралинцы обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами, которые доставляются передвижными аптечными пунктами. Это большой плюс для наших пациентов, которые в силу возраста и отдалённости населённых пунктов не всегда могут вовремя запастись лекарствами», – говорят в Каркаралинской районной больнице.
Жанааркинцы тоже активно пользуются услугами аптеки на колёсах. Жители отмечают, что это заметно экономит время и бюджет.
Напомним, первые передвижные аптечные пункты начали работать в прошлом году в Улытауском и Актогайском районах.
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