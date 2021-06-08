Аптекари  пожаловались на высокую стоимость медикаментов из стабфонда в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау аптекари пожаловались на высокую стоимость медикаментов из стабфонда, в который они были закуплены за счёт средств бюджета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы о предельных ценах на лекарственные препараты, регулирования торговых наценок, а также обеспечения доступности цен на особо важные лекарственные средства были обсуждены в ходе круглого стола, прошедшего в Палате предпринимателей Атырауской области. В обсуждении приняли участие депутаты городского маслихата, представители фармацевтического бизнеса, государственных и надзорных органов, общественных организаций.

​«Как было отмечено на совещании, в прошлом году в области сложилась катастрофическая ситуация с нехваткой антиковидных лекарственных средств. Население было вынуждено самостоятельно искать медикаменты в местных аптеках, выстраиваясь в огромные очереди и создавая опасность заражения. Те препараты, которых не было в наличии, жители заказывали за пределами области. Для предотвращения подобной ситуации местными властями было принято решение о формировании в области стабилизационного фонда лекарственных средств. Для закупа медикаментов СПК «Атырау» заключила договор и предоставила займ на сумму 500 млн. тенге филиалу ТОО «INKAR», имеющего в распоряжении склады для хранения медикаментов в городе Атырау», - сообщили в пресс- службе Палаты предпринимателей.

Однако уровнем организованной в регионе работы по обеспечению антиковидными препаратами депутаты городского маслихата и представители общественных организаций остались недовольны.

​«Совместно с проектным офисом «Адалдық алаңы» мы провели в местных аптеках мониторинг цен на антиковидные препараты. В целом, предельные цены аптеки выдерживают. Однако многие из них отметили, что из филиала ТОО «INKAR», то есть из стабфонда, они не закупаются, так как стоимость медикаментов здесь намного дороже, чем у других поставщиков. Также очень долгие сроки поставки. Тогда в чем же преимущества наличия стабфонда? Все эти вопросы мы направляли в департамент фармконтроля, в филиал ТОО «INKAR», но должного ответа так и не получили», - отметила депутат городского маслихата Гульзейнеп Дусипова.

​Заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Атырау» Амантай Айтбаев, в свою очередь, рассказал, что срок договора, заключенного с филиалом ТОО «INKAR», истекает 1 июля текущего года. На данный момент товарищество уже возвратило 200 млн. тенге.

​«Сейчас мы решаем вопрос о пролонгации договора с ТОО «INKAR». Пока вопрос остается открытым. Для погашения оставшейся задолженности в размере 300 млн. тенге товарищество реализует лекарства из стабфонда. Поэтому у них наблюдается отсутствие некоторых видов медикаментов. Фонд сформирован на исключительный случай и его использовали бы в случае отсутствия ковидных лекарств. Но такой ситуации не было. Лекарства имеются в больницах в необходимом количестве», - сообщил Амантай Айтбаев.

Депутаты городского маслихата и представители проектного офиса «Адалдық алаңы» считают неправильным, что при составлении договора с филиалом ТОО «INKAR» не были прописаны предельные цены на антиковидные препараты. Также они не согласны с тем, что СПК не проводит мониторинг целевого использования выделенных средств.

По итогам обсуждений руководству филиала ТОО «INKAR» было рекомендовано учесть прозвучавшие замечания, аптекам – разместить на объектах информацию о предельных ценах на антиковидные препараты и их наличии.