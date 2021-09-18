Аптека на колёсах появилась в Жанааркинском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области запустили передвижной аптечный пункт, который будет доставлять необходимые бесплатные лекарства, для жителей отдаленных районов, состоящих на учете по определенным болезням, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жанааркинском районе заработал передвижной аптечный пункт, который будет обеспечивать бесплатными лекарствами жителей отдалённых сёл.

«Передвижной аптечный пункт доставляет лекарства и медицинские изделия жителям сёл, которые страдают хроническими заболеваниями и состоят на учёте. Он будет ездить по населённым пунктам по графику», – отметили в местном акимате.

В Жанааркинском районе работает одна стационарная социальная аптека. Она находится в Центральной районной больнице. Чтобы купить лекарства, жителям отдалённых сёл раньше приходилось добираться до райцентра. Теперь аптека будет приезжать к ним сама.