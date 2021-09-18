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    19:10, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Аптека на колёсах появилась в Жанааркинском районе Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области запустили передвижной аптечный пункт, который будет доставлять необходимые бесплатные лекарства, для жителей отдаленных районов, состоящих на учете по определенным болезням, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Жанааркинском районе заработал передвижной аптечный пункт, который будет обеспечивать бесплатными лекарствами жителей отдалённых сёл.

    «Передвижной аптечный пункт доставляет лекарства и медицинские изделия жителям сёл, которые страдают хроническими заболеваниями и состоят на учёте. Он будет ездить по населённым пунктам по графику», – отметили в местном акимате.

    В Жанааркинском районе работает одна стационарная социальная аптека. Она находится в Центральной районной больнице. Чтобы купить лекарства, жителям отдалённых сёл раньше приходилось добираться до райцентра. Теперь аптека будет приезжать к ним сама.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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