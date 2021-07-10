19:38, 09 Июль 2021 | GMT +6
Аптечки раздают получателям АСП в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках профилактики заболеваемости COVID-19 в Карагандинской области стартовала акция по предоставлению медицинских аптечек семьям, получающим адресную социальную помощь (АСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».
Всего в Карагандинской области на безвозмездной основе будет роздано 2 607 аптечек.
Состав наборов определен Министерством здравоохранения РК и включает в себя термометры, маски, дезинфицирующие средства и нестероидные противовоспалительные препараты.
Доставка аптечек до получателей осуществляется городскими или районными отделами координации занятости и социальных программ и сельскими акиматами.
Эта мера позволит снизить экономическую нагрузку на семьи, находящиеся в трудном материальном положении.
В целом по Казахстану такие аптечки получат 145 тысяч семей.
Акция реализована при финансовой поддержке Азиатского банка развития, оператором закупки выступил офис Программы развития ООН.