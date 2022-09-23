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    17:16, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Апробируется новая система оплаты труда воспитателей детских садов – Минпросвещения РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Реализуется пилотный проект по апробации новой системы оплаты труда воспитателей в детсадах. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр напомнил, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил принять меры для повышения социального статуса, заработной платы воспитателей детских садов, а также по снижению их рабочей нагрузки.

    «На сегодня в дошкольных организациях на одного педагога приходится 25 детей. Возможности качественного взаимодействия педагога с ребенком, индивидуального подхода, в связи с большой нагрузкой на одного воспитателя, ограничены. В рамках поручения Президента будет обновлена система аттестации педагогов дошкольных организаций, повышена их заработная плата, и снижена рабочая нагрузка. Это предоставит педагогам дошкольных организаций возможность уделять больше внимания детям и повысит эффективность развивающих и обучающих мероприятий», – сказал А. Аймагамбетов.

    Также министр сообщил, что, в настоящее время, реализуется пилотный проект в нескольких детских садах, апробируется система оплаты труда воспитателей. По результатам пилотного проекта будут представлены расчеты для увеличения зарплаты педагогов дошкольных организаций. Также будут внесены изменения в нормативные правовые акты. Эти меры дадут возможность привлечь в детские сады квалифицированные кадры и повысить качество дошкольного воспитания и обучения.


    Теги:
    Минпросвещения РК Асхат Аймагамбетов Образование Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
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