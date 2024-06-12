Apple включилась в гонку ИИ - Илон Маск разгневан
Apple представила искусственный интеллект для устройств iPhone, iPad и Mac при сотрудничестве с пионером ИИ – компанией OpenAI. В операционную систему интегрируют ChatGPT. Илон Маск обвинил Apple в торговле пользовательскими данными, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
На конференции WWDC 2024 на кампусе в Купертино компания Apple представила новый набор ИИ-функций под названием Apple Intelligence. Новая система появится в версиях операционных систем, которые выйдут осенью.
Это ответ калифорнийского гиганта на усиление конкуренции в области искусственного интеллекта, особенно со стороны Google и Microsoft, которые уже давно внедряют генеративные функции.
— Apple Intelligence изменит представление о том, что пользователи могут делать с помощью наших продуктов, и то, что наши продукты могут делать для наших пользователей, — заявил генеральный директор компании Тим Кук.
По его словам, доступ к ИИ-функциям можно будет получить «совершенно конфиденциальным и безопасным способом», а данные будут обрабатываться на самом устройстве.
Сделка с OpenAI
Как сообщается, Apple разработала свои фундаментальные модели «с 3 миллиардами параметров». Более сложные задачи, требующие больших вычислительных мощностей, будут отправляться в облако Private Cloud, либо отдаваться на «аутсорсинг» OpenAI.
При этом, обещает Apple, что на серверах личные данные храниться не будут и просит независимых экспертов проверить правдивость своих заявлений.
В голосовой помощник Siri интегрируют популярный чат-бот ChatGPT от OpenAI.
Факультативный доступ Siri к ChatGPT будет бесплатным для всех пользователей iPhone и станет доступен на других продуктах Apple, как только эта опция будет встроена в следующее поколение операционных систем Apple.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сидел в первом ряду на конференции, на которой присутствовали разработчики из более чем 60 стран.
- Вместе с Apple мы делаем так, чтобы людям было проще пользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта, — заявил Альтман.
Помимо того, что Siri может воспользоваться базой знаний ChatGPT, Apple анонсировала масштабную модернизацию своего виртуального помощника, которому исполнилось 13 лет.
Маск обвинил Apple в торговле пользовательскими данными
Сотрудничество Apple и OpenAI вызвало критику со стороны Илона Маска, который разразился гневным постом на своей платформе X:
- Apple не хватило ума, чтобы создать свой собственный ИИ, но при этом они заявляют, что каким-то образом могут гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность, - написал он.
It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024
Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.
iMessage ждут перемены
Apple также объявила, что в приложении iMessage будет внедрена технология, которая должна повысить безопасность переписки между iPhone и Android-устройствами.