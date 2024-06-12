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    22:50, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Apple включилась в гонку ИИ - Илон Маск разгневан 

    Apple
    Фото: developer.apple.com

    Apple представила искусственный интеллект для устройств iPhone, iPad и Mac при сотрудничестве с пионером ИИ – компанией OpenAI. В операционную систему интегрируют ChatGPT. Илон Маск обвинил Apple в торговле пользовательскими данными, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.  

    На конференции WWDC 2024 на кампусе в Купертино компания Apple представила новый набор ИИ-функций под названием Apple Intelligence. Новая система появится в версиях операционных систем, которые выйдут осенью.

    Это ответ калифорнийского гиганта на усиление конкуренции в области искусственного интеллекта, особенно со стороны Google и Microsoft, которые уже давно внедряют генеративные функции.

    — Apple Intelligence изменит представление о том, что пользователи могут делать с помощью наших продуктов, и то, что наши продукты могут делать для наших пользователей, — заявил генеральный директор компании Тим Кук.

    По его словам, доступ к ИИ-функциям можно будет получить «совершенно конфиденциальным и безопасным способом», а данные будут обрабатываться на самом устройстве.

    Сделка с OpenAI

    Как сообщается, Apple разработала свои фундаментальные модели «с 3 миллиардами параметров». Более сложные задачи, требующие больших вычислительных мощностей, будут отправляться в облако Private Cloud, либо отдаваться на «аутсорсинг» OpenAI.

    При этом, обещает Apple, что на серверах личные данные храниться не будут и просит независимых экспертов проверить правдивость своих заявлений.

    В голосовой помощник Siri интегрируют популярный чат-бот ChatGPT от OpenAI.

    Факультативный доступ Siri к ChatGPT будет бесплатным для всех пользователей iPhone и станет доступен на других продуктах Apple, как только эта опция будет встроена в следующее поколение операционных систем Apple.

    Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сидел в первом ряду на конференции, на которой присутствовали разработчики из более чем 60 стран.

    - Вместе с Apple мы делаем так, чтобы людям было проще пользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта, — заявил Альтман.

    Помимо того, что Siri может воспользоваться базой знаний ChatGPT, Apple анонсировала масштабную модернизацию своего виртуального помощника, которому исполнилось 13 лет.

    Маск обвинил Apple в торговле пользовательскими данными

    Сотрудничество Apple и OpenAI вызвало критику со стороны Илона Маска, который разразился гневным постом на своей платформе X:

    - Apple не хватило ума, чтобы создать свой собственный ИИ, но при этом они заявляют, что каким-то образом могут гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность, - написал он.

    iMessage ждут перемены

    Apple также объявила, что в приложении iMessage будет внедрена технология, которая должна повысить безопасность переписки между iPhone и Android-устройствами.

     

    Теги:
    Технологии Искусственный интеллект Мировые новости ИИ США
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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