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Apple сократит штат сотрудников

Татьяна Кудренок
4 Апреля 2023, 14:43
Apple сократит штат сотрудников Фото: appleinsider.com

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ – Компания Apple последует примеру других американских техгигантов и сократит свой штат, только в отличие от остальных – сокращения сотрудников будут незначительными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AppleInsider.

Сокращения коснутся штата корпоративного отдела розничной продажи. Они вызваны реструктуризацией, намеченной компанией с целью оптимизации работы.

Силиконовая долина столкнулась с массовыми увольнениями в таких компаниях, как Facebook, Amazon, Google, Microsoft и других, из-за чрезмерного набора персонала во время пандемии. Apple до сих пор удавалось избегать массовых увольнений, но произошла реструктуризация для устранения избыточных или ненужных должностей.

Согласно статье Bloomberg, корпоративным розничным командам Apple предстоит очередная реструктуризация – придется затянуть пояса потуже. Компания не называет точное количество сотрудников, которое попадет под сокращение.

Этой новостью поделились анонимные источники, сама Apple пока ничего официального не сообщала. Источники заявляют, что Apple намерена оказать поддержку всем работникам, которые будут уволены со своих должностей.

Также якобы будут ликвидированы некоторые управленческие роли. Любой менеджер, уволенный из Apple, может быть повторно принят на работу в качестве сотрудника, но с меньшей зарплатой.


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