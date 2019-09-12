Apple снова выходит на рыночную капитализацию в $1 трлн после презентации iPhone

КУПЕРТИНО. КАЗИНФОРМ - В среду Apple достигла рыночной капитализации в 1 триллион долларов, после того как во вторник было объявлено о появлении новых продуктов компании, включая iPhone 11, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на CNBC.

На момент закрытия торгов в среду цена акций Apple выросла более чем на 2%, завершив день на уровне 223,59 доллара.

Это не первый случай, когда капитализация Apple достигла отметки в более 1 триллион долларов. Впервые это случилось в августе 2018 года. Однако этот показатель упал ниже символического ориентира после того, как цена на акции пошла вниз в декабре и январе, как следствие не соответствующих ожиданиям продаж iPhone в Китае. Apple также выкупила миллионы собственных акций, подняв их ценовой порог, необходимый для рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

Apple - не единственная технологическая компания стоимостью 1 триллион долларов. Microsoft имеет большую рыночную капитализацию, что составляет - 1,04 триллиона долларов.

Во вторник Apple провела свое ежегодное мероприятие по выпуску iPhone, на котором были представлены новые модели iPhone, Apple Watch и iPad, а также снижение цены на 50 долларов за iPhone 11 как за модель начального уровня.