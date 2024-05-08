Apple представила свой самый тонкий продукт в истории

Apple представила обновленные модели iPad Pro на базе однокристальной системы Apple M4 и с OLED-дисплеями Ultra Retina XDR. Об этом пишет ixbt, передает агентство Kazinform.

Новый iPad Pro получил более тонкий корпус и экраны диагональю 11 и 13 дюймов. Толщина 11-дюймовой модели составляет 5,3 мм, а у 13-дюймовой модели — всего 5,1 мм. Apple отмечает, что это делает новый iPad Pro самым тонким продуктом Apple за всю историю.

Новый iPad Pro получил улучшенную тепловую конструкцию благодаря графитовым листам в основном корпусе и меди в логотипе Apple, а 12-мегапиксельная фронтальная камера переместилась в сторону. Apple заявляет, что она обеспечивает улучшенное качество изображения, в частности при видеозвонках. Планшет оснащен адаптивной вспышкой TrueTone для лучшего сканирования документов. Основная камера теперь поддерживает запись видео ProRes и Smart HDR 4.

В OLED-дисплее Ultra Retina XDR используются две панели в тандемной конструкции, что обеспечивает ещё большую полноэкранную яркость: до 1000 нит в обычном режиме, а также до 1600 нит пиковой яркости в HDR-режиме. Дисплей обеспечивает более глубокий чёрный цвет, больше деталей в тенях и при слабом освещении, более яркие блики и улучшенную яркость, а также точнее обрабатывает движущийся контент.

Однокристальная система Apple M4 создана по 3-нм технологии второго поколения и оснащена новым механизмом отображения, а также поддерживает Mesh Shading и трассировку лучей с аппаратным ускорением. Производительность процессора на 50% выше, чем у Apple M2 в предыдущем iPad Pro, при этом производительность рендеринга выросла в четыре раза.

Корпус iPad Pro на 100% изготовлен из переработанного алюминия. Он поставляется в цветах Silver и Space Black.

11-дюймовая модель стоит от 999 долларов, а 13-дюймовая — от 1299 долларов. Он доступен для заказа с сегодняшнего дня, а продажи стартуют на следующей неделе.