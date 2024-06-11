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    08:33, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Apple анонсировала собственный ИИ — Siri интегрируют с ChatGPT

    Компаниясы
    Фото: Pyxabay.com

    Компания Apple на ежегодной конференции разработчиков в Калифорнии представила собственную систему генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в программное обеспечение ее устройств, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Система (или набор функций) под названием Apple Intelligence (AI) призвана упростить взаимодействие пользователей с гаджетами и будет доступна в новых версиях операционных систем, которые выйдут осенью.

    Компания также обновит голосовой помощник Siri — до конца года он будет интегрирован с чат-ботом ChatGPT от OpenAI. Siri получит новый интерфейс и будет лучше понимать контекст во время общения с пользователем.

    — OpenAI очень рада сотрудничать с Apple, чтобы интегрировать ChatGPT в ее устройства в конце этого года! Думаю, вам это очень понравится, — заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

    Apple Intelligence, в частности, позволит пользователям создавать собственные эмодзи, генерировать картинки, видео и краткое содержание писем в почтовом приложении.

    Основатель Tesla, SpaceX и xAI (конкурента OpenAI) Илон Маск раскритиковал решение встроить искусственный интеллект на уровне операционной системы и пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях.

    — Apple не имеет ни малейшего представления о том, что происходит на самом деле, когда они передают ваши данные OpenAI, — написал он в своей соцсети X.

    Apple сталкивается с необходимостью внедрять ИИ-технологии на фоне успеха конкурентов, которые активно используют их.

    Компания заявляет, что в будущем планирует поддерживать другие модели генеративного ИИ.

    В январе Apple уступила место самой дорогой компании в мире корпорации Microsoft, а на прошлой неделе опустилась на третье место, после того как рыночная капитализация Nvidia превысила 3 трлн долларов.

    Теги:
    Технологии Илон Маск Бизнес Искусственный интеллект Мировые новости ИИ ChatGPT
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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