Компания Apple на ежегодной конференции разработчиков в Калифорнии представила собственную систему генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в программное обеспечение ее устройств, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Система (или набор функций) под названием Apple Intelligence (AI) призвана упростить взаимодействие пользователей с гаджетами и будет доступна в новых версиях операционных систем, которые выйдут осенью.

Компания также обновит голосовой помощник Siri — до конца года он будет интегрирован с чат-ботом ChatGPT от OpenAI. Siri получит новый интерфейс и будет лучше понимать контекст во время общения с пользователем.

— OpenAI очень рада сотрудничать с Apple, чтобы интегрировать ChatGPT в ее устройства в конце этого года! Думаю, вам это очень понравится, — заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

Apple Intelligence, в частности, позволит пользователям создавать собственные эмодзи, генерировать картинки, видео и краткое содержание писем в почтовом приложении.

Основатель Tesla, SpaceX и xAI (конкурента OpenAI) Илон Маск раскритиковал решение встроить искусственный интеллект на уровне операционной системы и пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях.

— Apple не имеет ни малейшего представления о том, что происходит на самом деле, когда они передают ваши данные OpenAI, — написал он в своей соцсети X.

Apple сталкивается с необходимостью внедрять ИИ-технологии на фоне успеха конкурентов, которые активно используют их.

Компания заявляет, что в будущем планирует поддерживать другие модели генеративного ИИ.

В январе Apple уступила место самой дорогой компании в мире корпорации Microsoft, а на прошлой неделе опустилась на третье место, после того как рыночная капитализация Nvidia превысила 3 трлн долларов.