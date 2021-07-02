АППК позволяет гражданам активно участвовать в защите своих прав - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела по обеспечению исполнительного производства Департамента юстиции города Алматы Ануар Жексеков рассказал об основных преимуществах нового административного процессуально-процедурного Кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Административный процессуально-процедурный Кодекс (АППК) - это единый законодательный акт, содержащий в определенном систематизированном порядке нормы административного права и регламентирующий порядок обжалования гражданами действий должностных лиц в административных и судебных органах, который введен в действие с 1 июля 2021 года.

АППК направлен на регулирование публично-правовых споров, связанных с несогласием физических и юридических лиц с решениями, действиями (бездействием) административных (государственных) органов которые наделены властными полномочиями.

Теперь, споры между гражданами и государственными органами будут рассматриваться в вышестоящих органах и в новых образованных судах, которые называются Специализированные межрайонные административные суды, старые суды СМАС преобразуются в суды по административным делам», - рассказал Ануар Жексеков.

По мнению спикера, АППК позволяет гражданам активно участвовать в защите своих прав, случаях нарушения их административными органами.

«Появились новые принципы, к примеру: охрана права на доверие, презумпция достоверности, активная роль суда, разумный срок административного судопроизводства и так далее. Теперь при осуществлении административной процедуры материалы, объекты, документы и сведения, представленные физическими и юридическими лицами, считаются достоверными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо не установят обратное. И административный орган обязан самостоятельно проверять подлинность материалов, объектов, документов и сведений при наличии сомнений в их подлинности.

В АППК также предусмотрена мера процессуального принуждения «денежное взыскание», то есть суд может налагать на участников денежное взыскание от десяти до ста месячных расчетных показателей. Зачастую представители государственных органов не участвуют в судах, но, тем не менее, суд выносит решение в пользу государственных органов. С введения меры процессуального принуждения, в виде денежного взыскания, если представитель государственного органа не участвует в судебном процессе или не предоставил документы, суд может взыскать с него 20 месячных расчетных показателей. Данное взыскание может применяться неоднократно, в случае неисполнения требований суда, что в свою очередь дисциплинирует государственные органы.

Вместе с тем, согласно нормам АППК, жалоба на действия государственного органа, подается через орган, чьи действия обжалуются. При поступлении подобной жалобы, у государственного органа есть возможность устранить допущенные нарушения в течение трех рабочих дней, если таковые имеются», - подытожил Ануар Жексеков.

Напомним, в Казахстане введен в действие новый Административный процедурно-процессуальный кодекс.